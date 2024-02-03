В Черном море стало меньше вражеских кораблей — сколько на дежурстве

Корабли на рейде. Фото: РосСМИ

На утро 3 февраля враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. Известно, что ракетоносители заведены в пункты базирования, однако ситуация может измениться. На рейде сейчас наблюдаются два патрульных катера, которые держатся поближе к берегам РФ.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 2 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 15 судов, 4 направлялись из пролива Босфор;

к Черному морю — 10 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, во время отопительного сезона враг почти не атаковал критическую инфраструктуру в тыловых городах Украины. Тем не менее, прифронтовые города ежедневно подвергаются ударам, особенно подстанции. Это свидетельствует о высоком приоритете этих объектов для российских сил.

Также мы сообщали, что сегодня утром взрывы раздавались в Купянске Харьковской области. В городе много повреждений. Российские оккупанты атаковали и Кривой Рог. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.