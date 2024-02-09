В Черном море стало больше российских кораблей — причины

Российские корабли в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 9 февраля, в Черном море увеличилось количество российских кораблей. После прекращения шторма враг возобновил дежурство у побережья РФ.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море находится 4 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 10 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Сейчас у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.