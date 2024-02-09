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В Черном море стало больше российских кораблей — причины

9 февраля 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море стало больше российских кораблей — причины
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 февраля, в Черном море увеличилось количество российских кораблей. После прекращения шторма враг возобновил дежурство у побережья РФ.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находится 4 корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 10 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Сейчас у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.

Одесса
война
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
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