Тренування з висадки десанту. Фото: АрміяInform

Росія активно продовжує чинити тиск на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації.

Про це в етері телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ворог сьогодні не може і перехопити стратегічну ініціативу. Ворог не очікував, що на лівому березі будуть наші плацдарми. Героїчна боротьба наших Сил оборони на цьому плацдармі — це унікальне явище у воєнній історії. А щодо Криму, то росіяни не переймаються атакою, а переймаються тим, як вони будуть евакуюватися з півострова", — сказав Братчук.

Ворог має стратегічну перевагу на півдні

Водночас речник УДА зазначив, що попри успіхи української армії, ворог все ж переважає у чисельності бійців та техніки. Однак це не заважає Силам обороти завдавати ударів по тилу та розширювати плацдарми.

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого росіяни вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе. На жаль, в Одесі є влучання, внаслідок якого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста.

Також ми писали, що станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі.