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РФ не здатна здійснити військово-морську операцію на Одещині, — Братчук

8 лютого 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ не здатна здійснити військово-морську операцію на Одещині, — Братчук
Тренування з висадки десанту. Фото: АрміяInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія активно продовжує чинити тиск на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації. 

Про це в етері телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ворог сьогодні не може і перехопити стратегічну ініціативу. Ворог не очікував, що на лівому березі будуть наші плацдарми. Героїчна боротьба наших Сил оборони на цьому плацдармі — це унікальне явище у воєнній історії. А щодо Криму, то росіяни не переймаються атакою, а переймаються тим, як вони будуть евакуюватися з півострова", — сказав Братчук. 

Ворог має стратегічну перевагу на півдні

Водночас речник УДА зазначив, що попри успіхи української армії, ворог все ж переважає у чисельності бійців та техніки. Однак це не заважає Силам обороти завдавати ударів по тилу та розширювати плацдарми. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого росіяни вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе. На жаль, в Одесі є влучання, внаслідок якого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. 

Також ми писали, що станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі. 

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
десант

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