РФ не способна совершить военно-морскую операцию на Одесчине, — Братчук

Тренировка по высадке десанта. Фото: АрмияInform

Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Пока у кафиров нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Враг сегодня не может и перехватить стратегическую инициативу. Враг не ожидал, что на левом берегу будут наши плацдармы. Героическая борьба наших сил обороны на этом плацдарме — это уникальное явление в военной истории. А что касается Крыма, то россияне не беспокоятся атакой, а озабочены тем, как они будут эвакуироваться с полуострова", — сказал Братчук.

Враг имеет стратегическое преимущество на юге

В то же время спикер УДА отметил, что несмотря на успехи украинской армии, враг все же преобладает в численности бойцов и техники. Однако это не мешает Силам обороты наносить удары по тылу и расширять плацдармы.

Напомним, в ночь на 8 февраля россияне в очередной раз атаковали юг Украины ударными дронами-камикадзе. К сожалению, в Одессе есть попадание, в результате которого разрушения потерпела гражданская инфраструктура города.

Также мы писали, что на 8 февраля в Черном море несколько угомонился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.