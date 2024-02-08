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Ворог атакував Одесу ударними дронами — що відомо про влучання

8 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог атакував Одесу ударними дронами — що відомо про влучання
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 8 лютого росіяни вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе. На жаль, в Одесі є влучання, внаслідок якого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах  перекриття, вибиті вікна", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що мінно-вибухові травми отримало двоє поліцейських, які виїхали вночі на місце інциденту. Їх було госпіталізовано, стан здоровʼя стабільний. Серед цивільних постраждалих немає. 

Скільки знищили дронів

Всього окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе, з яких вдалося знищити 10 на півдні:

  • 5 — на Одещині,
  • 3 — на Миколаївщині,
  • 2 — на Вінниччині.

 Нагадаємо, ввечері 7 лютого в Україні було оголошено повітряну тривогу. В цей час була загроза іранських "шахедів" для південних регіонів. 

Також ми писали, що станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі. 

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