Враг атаковал Одессу ударными дронами — что известно о попадании

Последствия атаки в Одессу. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 8 февраля россияне в очередной раз атаковали юг Украины ударными дронами-камикадзе. К сожалению, в Одессе есть попадание, в результате которого разрушения потерпела гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения — пробита крыша перекрытия, выбиты окна", — говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

Известно, что минно-взрывные травмы получили двое полицейских, которые выехали ночью на место инцидента. Они были госпитализированы, состояние здоровья стабильное. Среди гражданских пострадавших нет.

Сколько уничтожили дронов

Всего оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе, из которых удалось уничтожить 10 на юге:

5 — в Одесской области,

3 — в Николаевской области,

2 — в Винницкой области.

Напомним, вечером 7 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога. В это время была опасность иранских "шахедов" для южных регионов.

Также мы писали, что на 8 февраля в Черном море несколько угомонился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.