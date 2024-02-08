Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Окупанти намагалися атакувати прибережну інфраструктуру — наслідки дронової атаки на Одесу arrow

Окупанти намагалися атакувати прибережну інфраструктуру — наслідки дронової атаки на Одесу

8 лютого 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти намагалися атакувати прибережну інфраструктуру — наслідки дронової атаки на Одесу
Зруйнований дах недобудови. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вночі 8 лютого росіяни атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Росіяни намагалися влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки дронів впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти.

Журналісти Новини.LIVE дізналися усі подробиці з місця подій.

Читайте також:

За словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, "шахеди" залітали з моря. Траєкторія їх руху була розрахована на те, щоб постраждали максимально віддалені від лінії фронту області південного регіону.

"Коли дрон збивають, він ще продовжує свій рух. Ми не можемо спрогнозувати, скільки він ще пролетить в такому стані. Все залежить від ступеня ураження і місця влучання", — сказала Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований дах навчального закладу. Фото: Новини.LIVE

Що пошкоджено під час удару

Також військова наголосила, що атака була тривалою та потужною. Ворог направив дрони над житловими кварталами. Під час влучання їхні уламки пошкодили недобудову, навчальний заклад та гуртожиток, у якому проживали люди.

Зруйнована кімната. Фото: Новини.LIVE

Мешканка будинку Софія зазначила, що перший вибух її родина почула у кімнаті. Другий перечекали у коридорі, а вже перед третім спустилися в укриття.  

"Ми чули цей звук "шахеда", який наближався. Потім він різко пішов на спуск і далі — вибух", — наголосила Софія.

Мешканка будинку Софія. Фото: Новини.LIVE

Стан студентського гуртожитку

За словами працівниці навчального закладу, студентів на початку тривоги вивели з гуртожитку до укриття близько опівночі. Тому ніхто з них не постраждав. Лише у деяких кімнатах повилітали вікна. 

"Зараз у кімнатах прибирають, виносять все. Там, де це безпечно, діти повернулися", — сказала Людмила Іванівна. 

Працівниця навчального закладу Людмила Іванівна. Фото: Новини.LIVE
Уламки зруйнованого даху. Фото: Новини.LIVE

Крім того, відсьогодні навчання у закладі освіти здійснюватиметься в онлайн-форматі. У будівлі навчального закладу тривають розбори завалів. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого росіяни вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе. На жаль, в Одесі є влучання, внаслідок якого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. 

Також ми писали, що станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі. 

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
дрон Шахід-136
дрони
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі