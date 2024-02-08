Окупанти намагалися атакувати прибережну інфраструктуру — наслідки дронової атаки на Одесу

Зруйнований дах недобудови. Фото: Новини.LIVE

Вночі 8 лютого росіяни атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Росіяни намагалися влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки дронів впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти.

Журналісти Новини.LIVE дізналися усі подробиці з місця подій.

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За словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, "шахеди" залітали з моря. Траєкторія їх руху була розрахована на те, щоб постраждали максимально віддалені від лінії фронту області південного регіону.

"Коли дрон збивають, він ще продовжує свій рух. Ми не можемо спрогнозувати, скільки він ще пролетить в такому стані. Все залежить від ступеня ураження і місця влучання", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований дах навчального закладу. Фото: Новини.LIVE

Що пошкоджено під час удару

Також військова наголосила, що атака була тривалою та потужною. Ворог направив дрони над житловими кварталами. Під час влучання їхні уламки пошкодили недобудову, навчальний заклад та гуртожиток, у якому проживали люди.

Зруйнована кімната. Фото: Новини.LIVE

Мешканка будинку Софія зазначила, що перший вибух її родина почула у кімнаті. Другий перечекали у коридорі, а вже перед третім спустилися в укриття.

"Ми чули цей звук "шахеда", який наближався. Потім він різко пішов на спуск і далі — вибух", — наголосила Софія.

Мешканка будинку Софія. Фото: Новини.LIVE

Стан студентського гуртожитку

За словами працівниці навчального закладу, студентів на початку тривоги вивели з гуртожитку до укриття близько опівночі. Тому ніхто з них не постраждав. Лише у деяких кімнатах повилітали вікна.

"Зараз у кімнатах прибирають, виносять все. Там, де це безпечно, діти повернулися", — сказала Людмила Іванівна.

Працівниця навчального закладу Людмила Іванівна. Фото: Новини.LIVE

Уламки зруйнованого даху. Фото: Новини.LIVE

Крім того, відсьогодні навчання у закладі освіти здійснюватиметься в онлайн-форматі. У будівлі навчального закладу тривають розбори завалів.

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого росіяни вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе. На жаль, в Одесі є влучання, внаслідок якого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста.

Також ми писали, що станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі.