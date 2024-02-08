Оккупанты пытались атаковать прибрежную инфраструктуру — последствия дроновой атаки на Одессу

Разрушена крыша недостроя. Фото: Новини.LIVE

Ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Журналисты Новини.LIVE узнали все подробности с места происшествия.

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По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, "шахеды" залетали с моря. Траектория их движения рассчитана на то, чтобы пострадали максимально удаленные от линии фронта области южного региона.

"Когда дрон сбивают, он еще продолжает свое движение. Мы не можем спрогнозировать, сколько он еще пролетит в таком состоянии. Все зависит от степени поражения и места попадания", — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Разрушена крыша учебного заведения. Фото: Новини.LIVE

Что повреждено при ударе

Также военная отметила, что атака была продолжительной и мощной. Враг направил дроны над жилыми кварталами. При попадании их обломки повредили недострой, учебное заведение и общежитие, в котором проживали люди.

Разрушена комната. Фото: Новини.LIVE

Жительница дома София отметила, что первый взрыв ее семья услышала в комнате. Второй переждали в коридоре, а уже перед третьим спустились в укрытие.

"Мы слышали этот приближающийся звук "шахеда". Затем он резко пошел на спуск и дальше — взрыв", — подчеркнула София.

Жительница дома София. Фото: Новини.LIVE

Состояние студенческого общежития

По словам работницы колледжа, студентов в начале тревоги вывели из общежития до укрытия около полуночи. Потому никто из них не пострадал. Только в некоторых комнатах вылетели окна.

"Сейчас в комнатах убирают, выносят все. Там, где это безопасно, дети вернулись", — сказала Людмила Ивановна.

Работница колледжа Людмила Ивановна. Фото: Новини.LIVE

Обломки разрушенной крыши. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, с сегодняшнего дня обучение в учебном заведении будет осуществляться в онлайн-формате. В здании колледжа продолжаются разборы завалов.

Напомним, в ночь на 8 февраля россияне в очередной раз атаковали юг Украины ударными дронами-камикадзе. К сожалению, в Одессе есть попадание, в результате которого разрушения потерпела гражданская инфраструктура города.

Также мы писали, что на 8 февраля в Черном море несколько угомонился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.