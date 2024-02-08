Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оккупанты пытались атаковать прибрежную инфраструктуру — последствия дроновой атаки на Одессу arrow

Оккупанты пытались атаковать прибрежную инфраструктуру — последствия дроновой атаки на Одессу

8 февраля 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты пытались атаковать прибрежную инфраструктуру — последствия дроновой атаки на Одессу
Разрушена крыша недостроя. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Журналисты Новини.LIVE узнали все подробности с места происшествия.

Читайте также:

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, "шахеды" залетали с моря. Траектория их движения рассчитана на то, чтобы пострадали максимально удаленные от линии фронта области южного региона.

"Когда дрон сбивают, он еще продолжает свое движение. Мы не можем спрогнозировать, сколько он еще пролетит в таком состоянии. Все зависит от степени поражения и места попадания", — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
Разрушена крыша учебного заведения. Фото: Новини.LIVE

Что повреждено при ударе

Также военная отметила, что атака была продолжительной и мощной. Враг направил дроны над жилыми кварталами. При попадании их обломки повредили недострой, учебное заведение и общежитие, в котором проживали люди.

Разрушена комната. Фото: Новини.LIVE

Жительница дома София отметила, что первый взрыв ее семья услышала в комнате. Второй переждали в коридоре, а уже перед третьим спустились в укрытие.

"Мы слышали этот приближающийся звук "шахеда". Затем он резко пошел на спуск и дальше — взрыв", — подчеркнула София.

Жительница дома София. Фото: Новини.LIVE

Состояние студенческого общежития

По словам работницы колледжа, студентов в начале тревоги вывели из общежития до укрытия около полуночи. Потому никто из них не пострадал. Только в некоторых комнатах вылетели окна.

"Сейчас в комнатах убирают, выносят все. Там, где это безопасно, дети вернулись", — сказала Людмила Ивановна.

Работница колледжа Людмила Ивановна. Фото: Новини.LIVE
Обломки разрушенной крыши. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, с сегодняшнего дня обучение в учебном заведении будет осуществляться в онлайн-формате. В здании колледжа продолжаются разборы завалов.

Напомним, в ночь на 8 февраля россияне в очередной раз атаковали юг Украины ударными дронами-камикадзе. К сожалению, в Одессе есть попадание, в результате которого разрушения потерпела гражданская инфраструктура города.

Также мы писали, что на 8 февраля в Черном море несколько угомонился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.

Одесса
война
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
дрон Шахид-136
дроны
война в Украине
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме