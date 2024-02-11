Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Причали порожні — Чорноморський флот РФ покинув порт Феодосії arrow

Причали порожні — Чорноморський флот РФ покинув порт Феодосії

11 лютого 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Причали порожні — Чорноморський флот РФ покинув порт Феодосії
Порт у Феодосії. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

OSINT-дослідник MT Anderson опублікував свіжі супутникові знімки порту в Феодосії. З них зрозуміло, що Чорноморський флот Росії більше не тримає там свої кораблі. Наразі всі вони переведені в інші місця. 

Відповідні знімки дослідник опублікував на своїй сторінці у мережі X (колишній Twitter).

Читайте також:
Причали порожні — Чорноморський флот РФ покинув порт Феодосії - фото 1
Супутникові знімки порту в Феодосії. Фото: MT Anderson 

На свіжих знімках видно лише затоплений ніс і купу металобрухту з уламків БДК "Новочеркаськ", знищеного українськими ракетами наприкінці грудня минулого року. Жодного корабля ЧФ наразі  у порту немає.

Знищення БДК "Новочеркаськ"

26 грудня минулого року українські військові завдали ракетного удару по порту у Феодосії, де росіяни тримали свої військові кораблі. Внаслідок атаки був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ". Відомо, що ворог за допомогою цього судна намагався розвʼязати логістичні проблеми на Чорному морі. ВДК використовувався як спосіб перевезення озброєння для техніки, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. 

Згодом в мережі з’явилися кадри, на яких видно, що судно майже повністю знищено. 

Пізніше військові заявили, що на борту ВДК могли знаходитися дрони-камікадзе, якими Росія щоночі тероризує Україну. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Також ми писали, що військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.

Одеса
війна
Крим
корабель
росіяни
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі