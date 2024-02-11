Порт у Феодосії. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ

OSINT-дослідник MT Anderson опублікував свіжі супутникові знімки порту в Феодосії. З них зрозуміло, що Чорноморський флот Росії більше не тримає там свої кораблі. Наразі всі вони переведені в інші місця.

Відповідні знімки дослідник опублікував на своїй сторінці у мережі X (колишній Twitter).

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Супутникові знімки порту в Феодосії. Фото: MT Anderson

На свіжих знімках видно лише затоплений ніс і купу металобрухту з уламків БДК "Новочеркаськ", знищеного українськими ракетами наприкінці грудня минулого року. Жодного корабля ЧФ наразі у порту немає.

Знищення БДК "Новочеркаськ"

26 грудня минулого року українські військові завдали ракетного удару по порту у Феодосії, де росіяни тримали свої військові кораблі. Внаслідок атаки був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ". Відомо, що ворог за допомогою цього судна намагався розвʼязати логістичні проблеми на Чорному морі. ВДК використовувався як спосіб перевезення озброєння для техніки, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму.

Згодом в мережі з’явилися кадри, на яких видно, що судно майже повністю знищено.

Пізніше військові заявили, що на борту ВДК могли знаходитися дрони-камікадзе, якими Росія щоночі тероризує Україну.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.

Також ми писали, що військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.