Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Причалы пустые — Черноморский флот РФ покинул порт Феодосии arrow

Причалы пустые — Черноморский флот РФ покинул порт Феодосии

11 февраля 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Причалы пустые — Черноморский флот РФ покинул порт Феодосии
Порт в Феодосии. Фото иллюстративное. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал свежие спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.

Соответствующие снимки исследователь опубликовал на своей странице в сети X (бывший Twitter).

Читайте также:
Причалы пустые — Черноморский флот РФ покинул порт Феодосии - фото 1
Спутниковые снимки порта в Феодосии. Фото: MT Anderson 

На свежих снимках видны только затопленный нос и груда металлолома из обломков БДК "Новочеркасск", уничтоженного украинскими ракетами в конце декабря прошлого года. Ни одного корабля ЧФ пока в порту нет.

Уничтожение БДК "Новочеркасск"

26 декабря прошлого года украинские военные нанесли ракетный удар по порту в Феодосии, где россияне держали свои военные корабли. В результате атаки был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море. ВДК использовался как способ перевозки вооружения для техники, находящейся на территории временно оккупированного Крыма.

Впоследствии в сети появились кадры, на которых видно, что судно почти полностью уничтожено.

Позже военные заявили, что на борту ВДК могли находиться дроны-камикадзе, которыми Россия каждую ночь терроризирует Украину.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Также мы писали, что военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Одесса
война
Крым
корабль
россияне
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме