Причалы пустые — Черноморский флот РФ покинул порт Феодосии

Порт в Феодосии. Фото иллюстративное. Фото: РосСМИ

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал свежие спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.

Соответствующие снимки исследователь опубликовал на своей странице в сети X (бывший Twitter).

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Спутниковые снимки порта в Феодосии. Фото: MT Anderson

На свежих снимках видны только затопленный нос и груда металлолома из обломков БДК "Новочеркасск", уничтоженного украинскими ракетами в конце декабря прошлого года. Ни одного корабля ЧФ пока в порту нет.

Уничтожение БДК "Новочеркасск"

26 декабря прошлого года украинские военные нанесли ракетный удар по порту в Феодосии, где россияне держали свои военные корабли. В результате атаки был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море. ВДК использовался как способ перевозки вооружения для техники, находящейся на территории временно оккупированного Крыма.

Впоследствии в сети появились кадры, на которых видно, что судно почти полностью уничтожено.

Позже военные заявили, что на борту ВДК могли находиться дроны-камикадзе, которыми Россия каждую ночь терроризирует Украину.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Также мы писали, что военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.