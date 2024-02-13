Массированный обстрел 24 февраля — Гуменюк назвала вероятность атаки

Массовый запуск ракет. Фото: СтратКом

Ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массированный обстрел Украины. Но это может быть на несколько дней позже, анализируя тактику врага.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Исключать этого нельзя, но аналитика свидетельствует также и о том, что не обязательно это будет привязано к конкретной дате. Понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою и пытается создать эффект определенной неожиданности", — сказала Гуменюк.

Вероятность "праздничных" обстрелов

Пресс-секретарь "Юга" отмечает, что враг готовит удар, но его вероятность именно 24 февраля — минимальна. Враг будет ждать соответствующего случая, пытаясь "усыпить" ПВО атаками дронами-камикадзе.

"Нужно понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе и дальнобойного. Но они требуют определенного времени на подготовку массированных атак", — добавила военная.

Напомним, враг снизил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

С начала 2024 года враг дважды использовал "Калибры" во время массированных обстрелов территории Украины. Оба раза были выпущены три ракеты, что может свидетельствовать об определенных проблемах с их запуском.