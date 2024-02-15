"Месть" ни при чем — Братчук прокомментировал утренний удар по Украине

Запуск ракет. Фото: росСМИ

Ночью и утром 15 февраля враг в очередной раз совершил комбинированную атаку на Украину. Она готовилась заранее и не стоит ее привязывать к уничтожению БДК "Цезарь Куников"

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Готовились заранее

Спикер УДА отметил, разведка ВСУ работает и сообщает заранее о действиях врага. Да, сегодняшнюю массированную атаку по Украине армия РФ готовила несколько дней — сразу после предварительной атаки.

"Говорить российскими нарративами о "мести", так можно сказать обо всем. Например, "уничтожили одного оккупанта — а затем "ответочка". Их цели не изменились — уничтожение Украины и они к этому пытаются идти", — сказал Братчук.

Обстрел Украины

Напомним, в результате утренних ракетных обстрелов в Бучанской громаде Киевской области повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Также мы писали, что ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массированный обстрел Украины. Но это может быть на несколько дней позже, анализируя тактику неприятеля.



Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.