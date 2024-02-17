Гуменюк прокоментувала ситуацію зі смертю мобілізованого з епілепсією

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк прокоментувала смерть мобілізованого з епілепсією. За її словами, жоден командир не зацікавлений, щоб на службі були люди з неналежним станом здоров'я.

Про це військова заявила 17 лютого в етері телемарафону "Ми — Україна".

"Збройні сили не зацікавлені в тому, щоб на службі перебували люди з неналежним станом здоров'я, оскільки вони не матимуть змогу виконувати бойові завдання", — зазначила речниця.

За словами Гуменюк, наразі розглядаються питання про непроведення належного медичного огляду військовозобов'язаного та невжиття службовими особами військової частини необхідних заходів медичної допомоги.

Смерть мобілізованого на Одещині

5 серпня 2023 року у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

Згодом прокурори почали кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби працівників Березівського ТЦК та СП Одеської області.

Окрім цього, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв на особистий контроль розслідування смерті хлопця.

Рейди ТЦК в Одесі

Нагадаємо, уже понад місяць в Одесі співробітники ТЦК проводять рейди у громадському транспорті. Так, військові в одному з районів міста зупинили маршрутку для перевірки документів у чоловіків призовного віку. Один із пасажирів відмовився надавати документи та зазначив, що не вийде з транспорту, бо поспішає на роботу, щоб забезпечувати родину. Після чого йому запропонували написати офіційну відмову у центрі комплектування.

Також ми писали, що пасажири трамвая перекрили шлях військовим та вимагали, аби ті вийшли на вулицю.