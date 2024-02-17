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Гуменюк прокоментувала ситуацію зі смертю мобілізованого з епілепсією

17 лютого 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Гуменюк прокоментувала ситуацію зі смертю мобілізованого з епілепсією
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк прокоментувала смерть мобілізованого з епілепсією. За її словами, жоден командир не зацікавлений, щоб на службі були люди з неналежним станом здоров'я.

Про це військова заявила 17 лютого в етері телемарафону "Ми — Україна"

"Збройні сили не зацікавлені в тому, щоб на службі перебували люди з неналежним станом здоров'я, оскільки вони не матимуть змогу виконувати бойові завдання", — зазначила речниця.

За словами Гуменюк,  наразі розглядаються питання про непроведення належного медичного огляду військовозобов'язаного та невжиття службовими особами військової частини необхідних заходів медичної допомоги.

Смерть мобілізованого на Одещині

5 серпня 2023 року у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

Згодом прокурори почали кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби працівників Березівського ТЦК та СП Одеської області. 

Окрім цього, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв на особистий контроль розслідування смерті хлопця. 

Рейди ТЦК в Одесі

Нагадаємо, уже понад місяць в Одесі співробітники ТЦК проводять рейди у громадському транспорті. Так, військові в одному з районів міста зупинили маршрутку для перевірки документів у чоловіків призовного віку. Один із пасажирів відмовився надавати документи та зазначив, що не вийде з транспорту, бо поспішає на роботу, щоб забезпечувати родину. Після чого йому запропонували написати офіційну відмову у центрі комплектування. 

Також ми писали, що пасажири трамвая перекрили шлях військовим та вимагали, аби ті вийшли на вулицю.

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