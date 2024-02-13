Мобілізаційні рейди — пасажири вигнали ТЦК з одеського трамвая

Інцидент з ТЦК у трамваї. Фото: скриншот

Ранок в Одесі традиційно розпочався зі скандалів з ТЦК у громадському транспорті. Пасажири трамвая перекрили шлях військовим та вимагали, аби ті вийшли на вулицю.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Представники ТЦК на одній з зупинок міста зайшли до трамвая у пошуках чоловіків призовного віку. Однак їх зупинили пасажирки та почали виганяти.

"Ви не пройдете далі. Ви не маєте права зупиняти транспортний засіб. Виходьте, ми поспішаємо. Тут кожен їде у своїх справах", — сказала одна з жінок.

Крім того, люди вимагали, аби військові прибрали зброю та зняли маски. На цьому інцидент закінчився, ТЦК вийшли з трамвая.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, вчора в Одесі вчергове тривали перевірки ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.

Додамо, минулої пʼятниці в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло.