Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мобілізаційні рейди — пасажири вигнали ТЦК з одеського трамвая arrow

Мобілізаційні рейди — пасажири вигнали ТЦК з одеського трамвая

13 лютого 2024 11:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мобілізаційні рейди — пасажири вигнали ТЦК з одеського трамвая
Інцидент з ТЦК у трамваї. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ранок в Одесі традиційно розпочався зі скандалів з ТЦК у громадському транспорті. Пасажири трамвая перекрили шлях військовим та вимагали, аби ті вийшли на вулицю.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Деталі інциденту

Представники ТЦК на одній з зупинок міста зайшли до трамвая у пошуках чоловіків призовного віку. Однак їх зупинили пасажирки та почали виганяти.

"Ви не пройдете далі. Ви не маєте права зупиняти транспортний засіб. Виходьте, ми поспішаємо. Тут кожен їде у своїх справах", — сказала одна з жінок.  

Крім того, люди вимагали, аби військові прибрали зброю та зняли маски. На цьому інцидент закінчився, ТЦК вийшли з трамвая. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, вчора в Одесі вчергове тривали перевірки ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.  

Додамо, минулої пʼятниці в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло. 

Одеса
війна
скандал
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі