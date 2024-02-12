Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Напишіть відмову, якщо не хочете служити — в Одесі виник черговий конфлікт з ТЦК arrow

Напишіть відмову, якщо не хочете служити — в Одесі виник черговий конфлікт з ТЦК

12 лютого 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Напишіть відмову, якщо не хочете служити — в Одесі виник черговий конфлікт з ТЦК
Сутичка з ТЦК у громадському транспорті. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ранок робочого тижня в Одесі традиційно розпочався з перевірок ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Деталі інциденту

Військові в одному з районів міста зупинили маршрутку  для перевірки документів у чоловіків призовного віку. Один із пасажирів відмовився надавати документи та зазначив, що не вийде з транспорту, бо поспішає на роботу, щоб забезпечувати родину.

На зауваження представника ТЦК чоловік наголосив, що відмовляється служити. Після чого йому запропонували написати офіційну відмову у центрі комплектування. 

"Якщо ви не хочете служити, прийдіть у ТЦК та скажіть це. Напишіть офіційну відмову, що ви не бажаєте йти на війну", — сказав військовий. 

Відомо, що вдалося уникнути скандалу, адже військовий просто вийшов з транспорту. Після чого маршрутка поїхала далі. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався із затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.  

Додамо, минулої пʼятниці в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло. 

Одеса
війна
скандал
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі