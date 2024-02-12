Напишіть відмову, якщо не хочете служити — в Одесі виник черговий конфлікт з ТЦК

Сутичка з ТЦК у громадському транспорті. Фото: скриншот

Ранок робочого тижня в Одесі традиційно розпочався з перевірок ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

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Деталі інциденту

Військові в одному з районів міста зупинили маршрутку для перевірки документів у чоловіків призовного віку. Один із пасажирів відмовився надавати документи та зазначив, що не вийде з транспорту, бо поспішає на роботу, щоб забезпечувати родину.

На зауваження представника ТЦК чоловік наголосив, що відмовляється служити. Після чого йому запропонували написати офіційну відмову у центрі комплектування.

"Якщо ви не хочете служити, прийдіть у ТЦК та скажіть це. Напишіть офіційну відмову, що ви не бажаєте йти на війну", — сказав військовий.

Відомо, що вдалося уникнути скандалу, адже військовий просто вийшов з транспорту. Після чого маршрутка поїхала далі.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався із затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.

Додамо, минулої пʼятниці в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло.