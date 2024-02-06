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Мені все одно, куди ви запізнюєтеся — в одеській маршрутці виник скандал з ТЦК

6 лютого 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мені все одно, куди ви запізнюєтеся — в одеській маршрутці виник скандал з ТЦК
ТЦК затримали чоловіка у маршрутці. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ранок вівторка в Одесі розпочався з затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

В одному з мікрорайонів Одеси представники ТЦК зупинили маршрутку для пошуку чоловіків призовного віку. Однак спочатку молодик відмовився виходити з транспорту та надавати документи, після чого почалася словесна сутичка. 

"Інші воюють, а тобі не треба? Я принаймні півтора року в Бахмуті був", — зазначив військовий.

Пізніше хлопець все ж вийшов на вулицю. Після цього одна з пасажирок спитала, чи можуть вони їхати далі, бо люди запізнюються на роботу. На що військовий відповів, що йому все одно. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в останній день січня ранок в Одесі розпочався традиційно зі скандалів з представниками ТЦК у громадському транспорті. Один з чоловіків призовного віку відмовився виходити з маршрутки для перевірки документів, після чого виникла сутичка.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.  

Одеса
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транспорт
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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