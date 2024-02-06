Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Мне все равно, куда вы опаздываете — в одесской маршрутке возник скандал с ТЦК arrow

Мне все равно, куда вы опаздываете — в одесской маршрутке возник скандал с ТЦК

6 февраля 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Мне все равно, куда вы опаздываете — в одесской маршрутке возник скандал с ТЦК
ТЦК задержали мужчину в маршрутке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утро вторника в Одессе началось с задержания ТЦК в общественном транспорте города. Военные вступили в конфликт с пассажиром призывного возраста из-за того, что он не захотел выходить из маршрутки.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Детали инцидента

В одном из микрорайонов Одессы представители ТЦК остановили маршрутку для поиска мужчин призывного возраста. Однако сначала молодой человек отказался выходить из транспорта и предоставлять документы, после чего началась словесная стычка.

"Другие воюют, а тебе не надо? Я, по крайней мере, полтора года в Бахмуте был", — отметил военный.

Позже парень все-таки вышел на улицу. После этого одна из пассажирок спросила, могут ли они ехать дальше, потому что люди опаздывают на работу. На что военный ответил, что ему все равно.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в последний день января утро в Одессе началось традиционно со скандалов с представителями ТЦК в общественном транспорте. Один из мужчин призывного возраста отказался выходить из маршрутки для проверки документов, после чего возникла стычка.

Также мы писали, что суббота в Одессе началась с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электричке.

Одесса
война
транспорт
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме