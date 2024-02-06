Мне все равно, куда вы опаздываете — в одесской маршрутке возник скандал с ТЦК

ТЦК задержали мужчину в маршрутке. Фото: скриншот

Утро вторника в Одессе началось с задержания ТЦК в общественном транспорте города. Военные вступили в конфликт с пассажиром призывного возраста из-за того, что он не захотел выходить из маршрутки.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

В одном из микрорайонов Одессы представители ТЦК остановили маршрутку для поиска мужчин призывного возраста. Однако сначала молодой человек отказался выходить из транспорта и предоставлять документы, после чего началась словесная стычка.

"Другие воюют, а тебе не надо? Я, по крайней мере, полтора года в Бахмуте был", — отметил военный.

Позже парень все-таки вышел на улицу. После этого одна из пассажирок спросила, могут ли они ехать дальше, потому что люди опаздывают на работу. На что военный ответил, что ему все равно.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в последний день января утро в Одессе началось традиционно со скандалов с представителями ТЦК в общественном транспорте. Один из мужчин призывного возраста отказался выходить из маршрутки для проверки документов, после чего возникла стычка.

Также мы писали, что суббота в Одессе началась с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электричке.