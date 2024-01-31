Скандали з ТЦК у маршрутці — одесит відмовився надавати документи для перевірки

Представники ТЦК у маршрутці. Фото: скриншот

В останній день січня ранок в Одесі розпочався традиційно зі скандалів з представниками ТЦК у громадському транспорті. Один з чоловіків призовного віку відмовився виходити з маршрутки для перевірки документів, після чого виникла сутичка.

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Деталі інциденту

Пасажир транспорту відмовився проходити перевірку документів без представників поліції та відповідного розпорядження коменданта. За його словами, без цих дозволів представники ТЦК не мають законного права перевіряти облікові дані.

Також молодик попросив військових показати посвідчення, на що отримав відмову. Крім того, його попросили зупинити запис відео.

"Я маю право знімати у громадському транспорті, а ви повинні показати розпорядження коменданта", — зазначає чоловік.

Пізніше військові все ж показали документи, які посвідчують особу. На цьому сутички закінчилася.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові зупинили одну з маршруток для перевірки чоловіків призовного віку, однак пасажирки цьому обурилися та попросили їх вийти на вулицю.

Також ми писали, що кінець минулого робочого тижня в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові зупинили маршрутку, в якій виникла сутичка через те, що один з чоловіків призовного віку не хотів показувати документи для перевірки.