Скандалы с ТЦК в маршрутке — одессит отказался предоставлять документы для проверки
В последний день января утро в Одессе началось традиционно со скандалов с представителями ТЦК в общественном транспорте. Один из мужчин призывного возраста отказался выходить из маршрутки для проверки документов, после чего возник конфликт.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Детали инцидента
Пассажир транспорта отказался проходить проверку документов без представителей полиции и соответствующего распоряжения коменданта. По его словам, без этих разрешений у представителей ТЦК нет законного права проверять учетные данные.
Также молодой человек попросил военных показать удостоверение, на что получил отказ. Кроме того, его попросили остановить запись видео.
"Я имею право снимать в общественном транспорте, а вы должны показать распоряжение коменданта", — сказал мужчина.
Позже военные все же показали документы, удостоверяющие личность. На этом конфликт закончился.
Скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, утро вторника в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные остановили одну из маршруток для проверки мужчин призывного возраста, однако пассажирки возмутились и попросили их выйти на улицу.
Также мы писали, что конец прошедшей рабочей недели в Одессе начался с очередного рейда ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные остановили маршрутку, в которой возник конфликт из-за того, что один из мужчин призывного возраста не хотел показывать документы для проверки.
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