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Скандалы с ТЦК в маршрутке — одессит отказался предоставлять документы для проверки

31 января 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Скандалы с ТЦК в маршрутке — одессит отказался предоставлять документы для проверки
Представители ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последний день января утро в Одессе началось традиционно со скандалов с представителями ТЦК в общественном транспорте. Один из мужчин призывного возраста отказался выходить из маршрутки для проверки документов, после чего возник конфликт.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Пассажир транспорта отказался проходить проверку документов без представителей полиции и соответствующего распоряжения коменданта. По его словам, без этих разрешений у представителей ТЦК нет законного права проверять учетные данные.

Также молодой человек попросил военных показать удостоверение, на что получил отказ. Кроме того, его попросили остановить запись видео.

"Я имею право снимать в общественном транспорте, а вы должны показать распоряжение коменданта", — сказал мужчина.

Позже военные все же показали документы, удостоверяющие личность. На этом конфликт закончился.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, утро вторника в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные остановили одну из маршруток для проверки мужчин призывного возраста, однако пассажирки возмутились и попросили их выйти на улицу.

Также мы писали, что конец прошедшей рабочей недели в Одессе начался с очередного рейда ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные остановили маршрутку, в которой возник конфликт из-за того, что один из мужчин призывного возраста не хотел показывать документы для проверки.

Одесса
война
скандал
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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