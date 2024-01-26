В одеській маршрутці виникла чергова сутичка з ТЦК — подробиці

Сутичка з ТЦК у громадському транспорті. Фото: скриншот

Кінець робочого тижня в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові зупинили маршрутку, в якій виникла сутичка через те, що один з чоловіків призовного віку не хотів показувати документи для перевірки.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

На одній із зупинок громадського транспорту робітники ТЦК зупинили маршрутку та попросили вийти з транспорту усіх чоловіків призовного віку. Після того, як отримали відмову, зайшли в середину та силою почали вимагати документи в одного з містян.

"Ну що, де ти там? Так не можна, ти затримуєш маршрутку", — сказав один з військових.

Однак пасажири почали обурюватися та просили водія поїхати, адже люди запізнюються на роботу. Крім того, потенційний мобілізований відмовився показувати документи без представників поліції. Наразі невідомо, чим саме закінчився інцидент.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, 24 січня в Одесі продовжувалися скандали з ТЦК. Того разу пасажирки громадського транспорту не впустили всередину військових та вступили з ними у конфлікт.

Також ми писали, що зранку 23 січня в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.

Додамо, в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку. Про те, як він працюватиме, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.