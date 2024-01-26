В одеській маршрутці виникла чергова сутичка з ТЦК — подробиці
Кінець робочого тижня в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові зупинили маршрутку, в якій виникла сутичка через те, що один з чоловіків призовного віку не хотів показувати документи для перевірки.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
На одній із зупинок громадського транспорту робітники ТЦК зупинили маршрутку та попросили вийти з транспорту усіх чоловіків призовного віку. Після того, як отримали відмову, зайшли в середину та силою почали вимагати документи в одного з містян.
"Ну що, де ти там? Так не можна, ти затримуєш маршрутку", — сказав один з військових.
Однак пасажири почали обурюватися та просили водія поїхати, адже люди запізнюються на роботу. Крім того, потенційний мобілізований відмовився показувати документи без представників поліції. Наразі невідомо, чим саме закінчився інцидент.
Скандали з ТЦК в Одесі
Нагадаємо, 24 січня в Одесі продовжувалися скандали з ТЦК. Того разу пасажирки громадського транспорту не впустили всередину військових та вступили з ними у конфлікт.
Також ми писали, що зранку 23 січня в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.
Додамо, в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку. Про те, як він працюватиме, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.
Читайте Новини.LIVE!