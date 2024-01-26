В одесской маршрутке возникла очередная стычка с ТЦК — подробности

Схватка с ТЦК в общественном транспорте. Фото: скриншот

Конец рабочей недели в Одессе начался с очередного рейда ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные остановили маршрутку, в которой возникла стычка из-за того, что один из мужчин призывного возраста не хотел показывать документы для проверки.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

На одной из остановок общественного транспорта рабочие ТЦК остановили маршрутку и попросили выйти из транспорта всех мужчин призывного возраста. После того, как получили отказ, зашли внутрь и силой потребовали документы у одного из горожан.

"Ну что, где ты там? Так нельзя, ты задерживаешь маршрутку", — сказал один из военных.

Однако пассажиры начали возмущаться и просили водителя уехать, ведь люди опаздывают на работу. Кроме того, потенциальный мобилизованный отказался показывать документы без представителей полиции. Пока неизвестно, чем именно закончился инцидент.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, 24 января в Одессе продолжались скандалы с ТЦК. В тот раз пассажирки общественного транспорта не впустили внутрь военных и вступили с ними в конфликт.

Также мы писали, что утром 23 января в Одессе прошли очередные рейды ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные силой пытались "вытащить" из маршрутки мужчину призывного возраста.

Добавим, в Украине после начала полномасштабной войны заработал электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". В настоящее время правительство приняло законопроект об электронном кабинете для всех мужчин призывного возраста. О том, как он будет работать, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.