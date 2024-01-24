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В Одесі пасажири не пустили в маршрутку представників ТЦК

24 січня 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі пасажири не пустили в маршрутку представників ТЦК
Момент сутички з ТЦК. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 24 січня в Одесі продовжуються скандали з ТЦК. Цього разу пасажирки громадського транспорту не впустили в середину військових та вступили з ними у конфлікт. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Військові на одній із зупинок хотіли зайти у громадський транспорт для перевірки даних у військовозобовʼязаних чоловіків. Однак їм цього одразу зробити це не вдалося через те, що група пасажирок заблокували вхід до маршрутки. 

"Я не пущу! Ти зі мною будеш воювати? Іди краще з орками воюй", — зазначила одна з жінок. 

Чим саме закінчився інцидент, наразі невідомо. Однак на відео видно, що зрештою військові все ж зайшли до транспорту.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, ранок робочого тижня в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові продовжують затримувати маршрутки та тролейбуси у пошуку потенційних мобілізованих, чому обурюються містяни та стають на захист чоловіків. 

Також ми писали, що зранку 23 січня в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.

Одеса
війна
скандал
транспорт
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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