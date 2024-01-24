В Одессе пассажиры не пустили в маршрутку представителей ТЦК

Момент схватки с ТЦК. Фото: скриншот

По состоянию на утро 24 января в Одессе продолжаются скандалы с ТЦК. В этот раз пассажирки общественного транспорта не впустили внутрь военных и вступили с ними в конфликт.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Военные на одной из остановок хотели зайти в общественный транспорт для проверки данных у военнообязанных мужчин. Однако им этого сразу сделать не удалось из-за того, что группа пассажирок заблокировала вход в маршрутку.

"Я не пущу! Ты со мной будешь воевать? Иди лучше с орками воюй", — отметила одна из женщин.

Чем именно закончился инцидент, пока неизвестно. Однако на видео отмечено, что в конце концов военные все же зашли в транспорт.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, утро рабочей недели в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные продолжают задерживать маршрутки и троллейбусы в поиске потенциальных мобилизованных, чем возмущаются горожане и становятся на защиту мужчин.

Также мы писали, что утром, 23 января, в Одессе прошли очередные рейды ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные силой пытались "вытащить" из маршрутки мужчину призывного возраста.