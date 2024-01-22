Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чому я маю йти в окоп, а ви на маршрутках кататися — в Одесі спалахнув конфлікт з ТЦК arrow

Чому я маю йти в окоп, а ви на маршрутках кататися — в Одесі спалахнув конфлікт з ТЦК

22 січня 2024 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чому я маю йти в окоп, а ви на маршрутках кататися — в Одесі спалахнув конфлікт з ТЦК
Момент конфлікту з ТЦК. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ранок робочого тижня в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові продовжують затримувати маршрутки та тролейбуси у пошуку потенційних мобілізованих, чому обурюються містяни та стають на захист чоловіків. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

Читайте також:

Деталі конфлікту з ТЦК

Представники ТЦК зупинили одну з міських маршруток та попросили вийти усіх чоловіків призовного віку для перевірки документів. Частина одеситів підтримали військових, одна значна частина стала на бік молодиків. Також обурюються й самі хлопці.

"Чому я в 25 маю йти на нуль, а ви — їздити у маршрутка", — сказав один з чоловіків. 

Чим саме закінчився інцидент невідомо, але частина чоловіків все ж вийшла з транспорту. Після чого маршрутка поїхала далі. 

Жінка вступила в конфлікт з військовими

Крім того, одна з містянок обурилася поведінці військових та сказала, що вони не мають права зупиняти транспорт та "витягати звідти чоловіків". Жінка вважає, що таким чином працівники ТЦК шукають мобілізаційний ресурс, аби самим не служити "на нулі". 

"А чого ви тут стоїте? Ви готуєтеся на нуль усі їхати? Чи шукаєте собі на поміч людей, які не хочуть нікуди їхати? Що відбувається? Чому ви транспорт зупиняєте?", — наголошує одеситка. 

Водночас військові наголошують, що в країні війна та кожен чоловік має захищати свій дім. Однак вони не знайшли підтримки у пасажирів транспорту. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, що 19 січня ранок в Одесі розпочався з чергових скандалів з ТЦК у громадського транспорту. Військові у різних районах міста зупинили тролейбус та маршрутку для пошуку потенційних мобілізованих, що обурило пасажирів.

Одеса
війна
скандал
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі