Чому я маю йти в окоп, а ви на маршрутках кататися — в Одесі спалахнув конфлікт з ТЦК

Момент конфлікту з ТЦК. Фото: скриншот з відео

Ранок робочого тижня в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові продовжують затримувати маршрутки та тролейбуси у пошуку потенційних мобілізованих, чому обурюються містяни та стають на захист чоловіків.

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Деталі конфлікту з ТЦК

Представники ТЦК зупинили одну з міських маршруток та попросили вийти усіх чоловіків призовного віку для перевірки документів. Частина одеситів підтримали військових, одна значна частина стала на бік молодиків. Також обурюються й самі хлопці.

"Чому я в 25 маю йти на нуль, а ви — їздити у маршрутка", — сказав один з чоловіків.

Чим саме закінчився інцидент невідомо, але частина чоловіків все ж вийшла з транспорту. Після чого маршрутка поїхала далі.

Жінка вступила в конфлікт з військовими

Крім того, одна з містянок обурилася поведінці військових та сказала, що вони не мають права зупиняти транспорт та "витягати звідти чоловіків". Жінка вважає, що таким чином працівники ТЦК шукають мобілізаційний ресурс, аби самим не служити "на нулі".

"А чого ви тут стоїте? Ви готуєтеся на нуль усі їхати? Чи шукаєте собі на поміч людей, які не хочуть нікуди їхати? Що відбувається? Чому ви транспорт зупиняєте?", — наголошує одеситка.

Водночас військові наголошують, що в країні війна та кожен чоловік має захищати свій дім. Однак вони не знайшли підтримки у пасажирів транспорту.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, що 19 січня ранок в Одесі розпочався з чергових скандалів з ТЦК у громадського транспорту. Військові у різних районах міста зупинили тролейбус та маршрутку для пошуку потенційних мобілізованих, що обурило пасажирів.