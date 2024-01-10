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В одеському тролейбусі виник конфлікт з ТЦК

10 січня 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеському тролейбусі виник конфлікт з ТЦК
Конфлікт між військовим та цивільним. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Деталі скандалу 

Сьогодні зранку працівники ТЦК зайшли до тролейбуса у пошуку потенційних призовників. Пасажир заступився за молодика, якого співробітники ТЦК просили вийти з транспорту. Він зазначив, що це порушення громадянських прав, а перевіряльникам самим варто піти на фронт.

Своєю чергою військовослужбовець емоційно відреагував на ці слова, заявивши, що він вже відвоювався і потрібно замінювати хлопців "на нулі". Однак пасажири та користувачі соцмереж зазначили, що таким чином ТЦК лише залякує людей, а не мотивує воювати. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, сьогодні зранку, 10 січня, у Київському районі міста, працівники ТЦК вкотре зупинили маршрутку для виявлення потенційних призовників. Відомо, що рейд військові влаштували прямо на зупинці громадського транспорту. 

Також ми писали, що майор ЗСУ, екскомандир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що в ТЦК працює багато бійців після поранень на передовій, тому до них слід ставитися з повагою. Таким чином військовий відреагував на сварку, що трапилася між жінкою та представниками ТЦК в Одесі.

 

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