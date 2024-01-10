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В одесском троллейбусе возник конфликт с ТЦК

10 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесском троллейбусе возник конфликт с ТЦК
Конфликт между военным и гражданским. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе продолжается ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

Сегодня утром работники ТЦК зашли в троллейбус в поиске потенциальных призывников. Пассажир вступился за новолуния, которого сотрудники ТЦК просили выйти из транспорта. Он отметил, что это нарушение гражданских прав, а проверяющим самим стоит уйти на фронт.

В свою очередь военнослужащий эмоционально отреагировал на эти слова, заявив, что он уже отвоевался и нужно заменять ребят "на нуле". Однако пассажиры и пользователи соцсетей отметили, что таким образом ТЦК только запугивает людей, а не мотивирует воевать.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, сегодня утром, 10 января, в Киевском районе города, работники ТЦК в очередной раз остановили маршрутку для обнаружения потенциальных призывников. Известно, что рейд военные устроили прямо на остановке общественного транспорта.

Также мы писали, что майор ВСУ, экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что в ТЦК работают многие бойцы после ранений на передовой, поэтому к ним следует относиться с уважением. Таким образом, военный отреагировал на ссору, случившуюся между женщиной и представителями ТЦК в Одессе.

 

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