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Рейди ТЦК в Одесі — військові знову зупинили маршрутку

10 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рейди ТЦК в Одесі — військові знову зупинили маршрутку
Затримання чоловіка. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 10 січня, у Київському районі міста, працівники ТЦК вкотре зупинили маршрутку для виявлення потенційних призовників. Відомо, що рейд військові влаштували прямо на зупинці громадського транспорту. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Деталі інциденту

На відео зафіксовано, як військові зупиняли на зупинці громадського транспорту маршрутки, проте відкривали лише одні двері для входу. Зазначимо, що ТЦК заходили до транспорту перед пасажирами.

Про те, скільки саме таким чином вдалося знайти мобілізаційного ресурсу невідомо. На відео присутній лише один факт затримання чоловіка. 

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт із працівниками ТЦК. В ході сварки жінка нахамила представнику військкомату, заявивши, що він має йти на передову, той відповів нецензурною лексикою й додав, що перебуває на відновленні.

Додамо, в Одесі знову розгорівся скандал навколо ТЦК. Військовослужбовці в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки для пошуку потенційних мобілізованих. 

Також ми писали, що голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

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