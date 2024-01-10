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Рейды ТЦК в Одессе — военные снова остановили маршрутку

10 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рейды ТЦК в Одессе — военные снова остановили маршрутку
Задержание мужчины. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром, 10 января, в Киевском районе города, работники ТЦК в очередной раз остановили маршрутку для обнаружения потенциальных призывников. Известно, что рейд военные устроили прямо на остановке общественного транспорта.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

На видео зафиксировано, как военные останавливали на остановке общественного транспорта маршрутки, однако открывали только одну дверь для входа. Отметим, что ТЦК входили в транспорт перед пассажирами.

О том, сколько именно таким образом удалось найти мобилизационный ресурс, неизвестно. На видео присутствует только один факт задержания мужчины.

Другие скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, что в Одессе произошел конфликт с работниками ТЦК. В ходе ссоры женщина нахамила представителю военкомата, заявив, что он должен идти на передовую, тот ответил нецензурной лексикой и добавил, что находится на восстановлении.

Добавим, в Одессе снова разгорелся скандал вокруг ТЦК. Военнослужащие в густонаселенном микрорайоне остановили сразу трамвай и две маршрутки для поиска потенциальных мобилизованных.

Также мы писали, что глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, почему представители территориальных центров комплектования хватают людей на улице. По его словам, такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

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