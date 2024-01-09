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В мережі показали відео чергового конфлікту з ТЦК СП в Одесі

9 січня 2024 22:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В мережі показали відео чергового конфлікту з ТЦК СП в Одесі
Зупинка маршрутки в Одесі працівниками ТЦК СП. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі трапився новий конфлікт з працівниками ТЦК СП. Один з військових в ході конфлікту облаяв жінку нецензурною лайкою.

Відповідне відео просочилося в соцмережі.

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УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика 18+

На відео видно, що одна з пасажирок обурилася на дії військовослужбовців, і заявила, що вони самі мають піти на передову. Водночас один з працівників ТЦК відповів жінці ненормативною лексикою, та сказав, що "перебуває на відновленні".

Скандали з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, що не так давно в Одесі знову розгорівся скандал навколо ТЦК СП. Військовослужбовці в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки для пошуку потенційних мобілізованих. 

Водночас голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

А не так давно у ДБР заявили, що працівники тернопільського ТЦК СП, які катували військовозобов'язаних, підуть під суд. Наразі вони перебувають під домашнім арештом.

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