В сети показали видео очередного конфликта с ТЦК СП в Одессе

Остановка маршрутки в Одессе работниками ТЦК СП. Фото: скриншот

В Одессе произошел новый конфликт с работниками ТЦК СП. Один из военных в ходе конфликта обругал женщину нецензурной бранью.

Соответствующее видео просочилось в соцсети.

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ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика 18+

На видео видно, что одна из пассажирок возмутилась действиями военнослужащих, и заявила, что они сами должны пойти на передовую. В то же время, один из работников ТЦК ответил женщине ненормативной лексикой, и сказал, что "находится на восстановлении".

Скандалы из ТЦК СП — последние новости

Напомним, что не так давно в Одессе снова разгорелся скандал вокруг ТЦК СП. Военнослужащие в густонаселенном микрорайоне остановили сразу трамвай и две маршрутки для поиска потенциальных мобилизованных.

В то же время глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, почему представители территориальных центров комплектования хватают людей на улице. По его словам, такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

А не так давно в ГБР заявили, что работники тернопольского ТЦК СП, которые пытали военнообязанных, пойдут под суд. В настоящее время они находятся под домашним арестом.