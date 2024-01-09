В сети показали видео очередного конфликта с ТЦК СП в Одессе
В Одессе произошел новый конфликт с работниками ТЦК СП. Один из военных в ходе конфликта обругал женщину нецензурной бранью.
Соответствующее видео просочилось в соцсети.
В Одессе прошел новый скандал с ТЦК СП
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика 18+
На видео видно, что одна из пассажирок возмутилась действиями военнослужащих, и заявила, что они сами должны пойти на передовую. В то же время, один из работников ТЦК ответил женщине ненормативной лексикой, и сказал, что "находится на восстановлении".
Скандалы из ТЦК СП — последние новости
Напомним, что не так давно в Одессе снова разгорелся скандал вокруг ТЦК СП. Военнослужащие в густонаселенном микрорайоне остановили сразу трамвай и две маршрутки для поиска потенциальных мобилизованных.
В то же время глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, почему представители территориальных центров комплектования хватают людей на улице. По его словам, такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.
А не так давно в ГБР заявили, что работники тернопольского ТЦК СП, которые пытали военнообязанных, пойдут под суд. В настоящее время они находятся под домашним арестом.
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