В Одесі продовжують рейди ТЦК у громадському транспорті

ТЦК у тролейбусі. Фото: скриншот

Ранок в Одесі розпочався з чергових скандалів з ТЦК у громадського транспорту. Військові у різних районах міста зупинили тролейбус та маршрутку для пошуку потенційних мобілізованих, що обурило пасажирів.

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Деталі скандалів

Представники ТЦК зупинили громадський транспорт та попросили вийти усіх чоловіків від 27 до 60 років для перевірки документів та взяття на облік. Пасажири почали цьому обурюватися та виганяти військових на вулицю за порушення конституційних прав.

"Ви порушуєте наші права. Ви не маєте права чіпати мене чи мої речі. Зйомка відео у громадському місці у нас не заборонена", — наголосила одна з пасажирок.

Зазначимо, що схожі ситуації відбулися одразу у декількох місцях, де жінки знімали інциденти на відео, а військові намагалися цьому завадити. Однак за пасажирок вступилися інші люди. Як саме закінчилися інциденти невідомо, адже представники ТЦК після сутичок покинули транспорт.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, 18 січня працівники ТЦК знову вийшли на рейди у громадському транспорті. Одна з пасажирок маршрутного таксі обурилася діям військових, після чого виникла сутичка.

Додамо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, що в Одесі ранок понеділка розпочався з чергового рейду представників ТЦК у громадському транспорті. Військові зупиняли маршрутки та тролейбуси по декілька разів, що дуже обурило містян.