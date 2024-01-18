Ховаєтеся на тилових посадах — в Одесі розгорівся черговий скандал з ТЦК

Представники ТЦК у маршрутці. Фото: скриншот

Сьогодні зранку, 18 січня, працівники ТЦК знову вийшли на рейди у громадському транспорті. Одна з пасажирок маршрутного таксі обурилася діям військових, після чого виникла сутичка.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Пасажири транспорту почали виганяти представників ТЦК з маршрутки, назвавши їхні дії незаконними, та звинуватили їх у тому, що вони "ховаються на тилових посадах".

На це обурився один з військових та зазначив, що він місяць тому лише повернувся з-під Бахмута. Після цього бесіда перейшла на підвищені тони.

Заборона на зйомку відео

Крім того, військовий зазначив, що пасажирка начебто не мала права знімати їхню роботу, та пригрозив їй увʼязненням, на що жінка відповіла, що вона "біла відьма" та прокляла усі наступні покоління працівника ТЦК. На цьому інцидент закінчився.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, що в Одесі ранок понеділка розпочався з чергового рейду представників ТЦК у громадському транспорті. Військові зупиняли маршрутки та тролейбуси по декілька разів, що дуже обурило містян.