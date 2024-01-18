Прячетесь на тыловых должностях — в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК
Сегодня утром, 18 января, работники ТЦК снова вышли на рейды в общественном транспорте. Одна из пассажирок маршрутного такси возмутилась действиям военных, после чего возник конфликт.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Детали инцидента
Пассажиры транспорта начали выгонять представителей ТЦК из маршрутки, назвав их действия незаконными, и обвинили их в том, что они "прячутся на тыловых должностях".
На это возмутился один из военных и отметил, что он месяц назад вернулся из-под Бахмута. После этого беседа перешла на повышенные тона.
Запрет на съемку видео
Кроме того, военный отметил, что пассажирка вроде бы не имела права снимать их работу, и пригрозил ей арестом, на что женщина ответила, что она "белая ведьма", и прокляла все последующие поколения работника ТЦК. На этом инцидент закончился.
Скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, в Одессе продолжается ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.
Также мы писали, что в Одессе утро понедельника началось с очередного рейда представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы по несколько раз, что сильно возмутило горожан.
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