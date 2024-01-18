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Прячетесь на тыловых должностях — в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК

18 января 2024 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прячетесь на тыловых должностях — в Одессе разгорелся очередной скандал с ТЦК
Представители ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром, 18 января, работники ТЦК снова вышли на рейды в общественном транспорте. Одна из пассажирок маршрутного такси возмутилась действиям военных, после чего возник конфликт.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Пассажиры транспорта начали выгонять представителей ТЦК из маршрутки, назвав их действия незаконными, и обвинили их в том, что они "прячутся на тыловых должностях".

На это возмутился один из военных и отметил, что он месяц назад вернулся из-под Бахмута. После этого беседа перешла на повышенные тона.

Запрет на съемку видео

Кроме того, военный отметил, что пассажирка вроде бы не имела права снимать их работу, и пригрозил ей арестом, на что женщина ответила, что она "белая ведьма", и прокляла все последующие поколения работника ТЦК. На этом инцидент закончился.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе продолжается ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также мы писали, что в Одессе утро понедельника началось с очередного рейда представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы по несколько раз, что сильно возмутило горожан.

Одесса
скандал
транспорт
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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