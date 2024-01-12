Самі воюйте — в одеській маршрутці виникла сутичка з ТЦК

Представники ТЦК у маршрутці. Фото: скриншот

Протягом тижня в Одесі тривають щоденні ранкові зупинки громадського транспорту представниками ТЦК у пошуку потенційних мобілізованих. Містяни почали обурюватися таким діям військових та вступати з ними в словесні сутички.

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Деталі скандалу

Працівники ТЦК на одній з зупинок транспорту зайшли у маршрутне таксі, коли одна містянка цьому обурилася та назвала дії військовим незаконними, адже на їхній дозвольних документах немає ані підпису, ані мокрої печатки.

Своєю чергою фахівці центру територіального комплектування зазначили, що вони їм і не потрібні, адже їхні дії прописані в новому законопроєкті про мобілізацію. Однак його ще не ухвалили.

Крім того, жінка наголосила, що її син сам зараз воює на передовій, але вона все одно не вважає, що потрібно туди відправляти "усіх підряд цивільних", а лише навчених людей та запропонувала самим військовим власним прикладом це довести. На що їй відповіли, що вони вже повернулися з фронту.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, що зранку 11 січня в Одесі тривають рейди ТЦК в громадському транспорті. Військові перекрили частину проїжджої частини для виявлення потенційних мобілізованих у маршрутках, тролейбусах та трамваях міста.