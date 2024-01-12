Сами сражайтесь — в одесской маршрутке возникла стычка с ТЦК
В течение недели в Одессе продолжаются ежедневные утренние остановки общественного транспорта представителями ТЦК в поиске потенциальных мобилизованных. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Детали скандала
Работники ТЦК на одной из остановок транспорта зашли в маршрутное такси, когда одна горожанка возмутилась и назвала действия военным незаконными, ведь на их разрешительных документах нет ни подписи, ни мокрой печати.
В свою очередь специалисты центра территориального комплектования отметили, что они им и не нужны, ведь их действия прописаны в новом законопроекте о мобилизации. Однако его еще не приняли.
Кроме того, женщина подчеркнула, что ее сын сам сейчас воюет на передовой, но она все равно не считает, что нужно туда отправлять "всех гражданских подряд", а только обученных людей и предложила самим военным собственным примером это доказать. На что ей ответили, что они уже вернулись с фронта.
Скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.
Также мы писали, что утром 11 января в Одессе проходят рейды ТЦК в общественном транспорте. Военные перекрыли часть проезжей части для обнаружения потенциальных мобилизованных в маршрутках, троллейбусах и трамваях города.
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