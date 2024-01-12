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Сами сражайтесь — в одесской маршрутке возникла стычка с ТЦК

12 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сами сражайтесь — в одесской маршрутке возникла стычка с ТЦК
Представители ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение недели в Одессе продолжаются ежедневные утренние остановки общественного транспорта представителями ТЦК в поиске потенциальных мобилизованных. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

Работники ТЦК на одной из остановок транспорта зашли в маршрутное такси, когда одна горожанка возмутилась и назвала действия военным незаконными, ведь на их разрешительных документах нет ни подписи, ни мокрой печати.

В свою очередь специалисты центра территориального комплектования отметили, что они им и не нужны, ведь их действия прописаны в новом законопроекте о мобилизации. Однако его еще не приняли.

Кроме того, женщина подчеркнула, что ее сын сам сейчас воюет на передовой, но она все равно не считает, что нужно туда отправлять "всех гражданских подряд", а только обученных людей и предложила самим военным собственным примером это доказать. На что ей ответили, что они уже вернулись с фронта.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также мы писали, что утром 11 января в Одессе проходят рейды ТЦК в общественном транспорте. Военные перекрыли часть проезжей части для обнаружения потенциальных мобилизованных в маршрутках, троллейбусах и трамваях города.

Одесса
война
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Новости Одессы
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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