Скандальні рейди ТЦК — в Одесі перекрили рух транспорту

Військові зупинили трамвай. Фото: скриншот

Зранку 11 січня в Одесі тривають рейди ТЦК в громадському транспорті. Військові перекрили частину проїжджої частини для виявлення потенційних мобілізованих у маршрутках, тролейбусах та трамваях міста.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Деталі скандальних затримань

Працівники ТЦК за допомогою поліції заходили у годину-пік до громадського транспорту, коли більшість людей їде на роботу, для пошуку чоловіків призовного віку. Більшість містян обурила така поведінка військових та вони почали виганяти їх на вулицю. Однак ті не реагували та далі продовжували перевіряти документи та виписувати повістки.

Зокрема, одесити не задоволені тим, що через такі дії, вони вимушені запізнюватися на роботу. Про те, скільки саме сьогодні вдалося зупинити транспорту наразі невідомо.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, що майор ЗСУ, екскомандир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що в ТЦК працює багато бійців після поранень на передовій, тому до них слід ставитися з повагою. Таким чином військовий відреагував на сварку, що трапилася між жінкою та представниками ТЦК в Одесі.