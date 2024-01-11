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Скандальные рейды ТЦК — в Одессе перекрыли движение транспорта

11 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Скандальные рейды ТЦК — в Одессе перекрыли движение транспорта
Военные остановили трамвай. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утром 11 января в Одессе проходят рейды ТЦК в общественном транспорте. Военные перекрыли часть проезжей части для обнаружения потенциальных мобилизованных в маршрутках, троллейбусах и трамваях города.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Работники ТЦК с помощью полиции заходили в час пик в общественный транспорт, когда большинство людей едет на работу, для поиска мужчин призывного возраста. Большинство горожан возмутила такое поведение военных и начали выгонять их на улицу. Однако те не реагировали и продолжали проверять документы и выписывать повестки.

В частности, одесситы не удовлетворены тем, что из-за таких действий они вынуждены опаздывать на работу. О том, сколько именно сегодня удалось остановить транспорт пока неизвестно.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также мы писали, что майор ВСУ, экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что в ТЦК работают многие бойцы после ранений на передовой, поэтому к ним следует относиться с уважением. Таким образом, военный отреагировал на ссору, случившуюся между женщиной и представителями ТЦК в Одессе.

 

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война в Украине
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