В Одесі знову триває рейд ТЦК у громадському транспорті

Рейди ТЦК у маршрутці. Фото: скриншот

В Одесі ранок понеділка розпочався з чергового рейду представників ТЦК у громадському транспорті. Військові зупиняли маршрутки та тролейбуси по декілька разів, що сильно обурило містян.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Зранку на вулиці Балківській представники ТЦК зупинили одну з маршруток міста, яка їхала з Пересипського району, та вивели усіх чоловіків з транспорту. Така ж ситуація сталася ще через декілька зупинок, чому пасажири почали сильно обурюватися.

Наразі, за словами одеситів, військові зупиняють переважно великі маршрутні таксі та автобуси. Однак зустрічаються й випадки зупинки електротранспорту.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також ми писали, протягом тижня в Одесі тривають щоденні ранкові зупинки громадського транспорту представниками ТЦК у пошуку потенційних мобілізованих. Містяни почали обурюватися таким діям військових та вступати з ними в словесні сутички.