В Одессе снова идет рейд ТЦК в общественном транспорте
В Одессе утро понедельника началось с очередного рейда представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы по несколько раз, что сильно возмутило горожан.
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Детали инцидента
Утром на улице Балковской представители ТЦК остановили одну из маршруток города, которая следовала из Пересыпского района и вывела всех мужчин из транспорта. Такая же ситуация произошла еще из-за нескольких остановок, почему пассажиры начали сильно возмущаться.
По словам одесситов, военные останавливают преимущественно большие маршрутные такси и автобусы. Однако встречаются и случаи остановки электротранспорта.
Скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.
Также мы писали, что в течение недели в Одессе продолжаются ежедневные утренние остановки общественного транспорта представителями ТЦК в поиске потенциальных мобилизованных. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.
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