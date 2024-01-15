В Одессе снова идет рейд ТЦК в общественном транспорте

Рейды ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот

В Одессе утро понедельника началось с очередного рейда представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы по несколько раз, что сильно возмутило горожан.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Детали инцидента

Утром на улице Балковской представители ТЦК остановили одну из маршруток города, которая следовала из Пересыпского района и вывела всех мужчин из транспорта. Такая же ситуация произошла еще из-за нескольких остановок, почему пассажиры начали сильно возмущаться.

По словам одесситов, военные останавливают преимущественно большие маршрутные такси и автобусы. Однако встречаются и случаи остановки электротранспорта.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также мы писали, что в течение недели в Одессе продолжаются ежедневные утренние остановки общественного транспорта представителями ТЦК в поиске потенциальных мобилизованных. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.