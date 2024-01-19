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В Одессе продолжают рейды ТЦК в общественном транспорте

19 января 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе продолжают рейды ТЦК в общественном транспорте
ТЦК в троллейбусе. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утро в Одессе началось с очередных скандалов с ТЦК общественного транспорта. Военные в разных районах города остановили троллейбус и маршрутку для поиска потенциальных мобилизованных, что возмутило пассажиров.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандалов

Представители ТЦК остановили общественный транспорт и попросили выйти всех мужчин от 27 до 60 лет для проверки документов и взятия на учет. Пассажиры начали возмущаться и выгонять военных на улицу за нарушение конституционных прав.

"Вы нарушаете наши права. Вы не имеете права трогать меня или мои вещи. Съемка видео в общественном месте у нас не запрещена", — подчеркнула одна из пассажирок.

Отметим, что схожие ситуации произошли сразу в нескольких местах, где женщины снимали инциденты на видео, а военные пытались помешать. Однако за пассажирок вступились другие люди. Как именно закончились инциденты, неизвестно, ведь представители ТЦК после столкновений покинули транспорт.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, 18 января работники ТЦК снова вышли на рейды в общественном транспорте. Одна из пассажирок маршрутного такси возмутилась действиям военных, после чего возникла стычка.

Добавим, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также мы писали, что в Одессе утро понедельника началось с очередного рейда представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы несколько раз, что очень возмутило горожан.

Одесса
война
скандал
транспорт
Одесская область
мобилизация
ТЦК и СП

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