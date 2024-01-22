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Почему я должен идти в окоп, а вы на маршрутках кататься — в Одессе вспыхнул конфликт с ТЦК

22 января 2024 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Почему я должен идти в окоп, а вы на маршрутках кататься — в Одессе вспыхнул конфликт с ТЦК
Момент конфликта с ТЦК. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утро рабочей недели в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные продолжают задерживать маршрутки и троллейбусы в поиске потенциальных мобилизованных, чем возмущаются горожане и становятся на защиту мужчин.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали конфликта с ТЦК

Представители ТЦК остановили одну из городских маршруток и попросили выйти всех мужчин призывного возраста для проверки документов. Часть одесситов поддержали военных, одна значительная часть встала на сторону молодых людей. Также возмущаются и сами ребята.

"Почему я в 25 должен идти на ноль, а вы — ездить в маршрутка", — сказал один из мужчин.

Чем именно кончился инцидент неизвестно, но часть мужчин все же вышла из транспорта. После чего маршрутка поехала дальше.

Женщина вступила в конфликт с военными

Кроме того, одна из горожан возмутилась поведением военных и сказала, что они не имеют права останавливать транспорт и "вытаскивать оттуда мужчин". Женщина считает, что таким образом работники ТЦК ищут мобилизационный ресурс, чтобы самим не служить "на нуле".

"А чего вы здесь стоите? Вы готовитесь на ноль все ехать? Ищете ли себе на помощь людей, которые не хотят никуда ехать? Что происходит? Почему вы транспорт останавливаете?", — подчеркивает одесситка.

В то же время военные отмечают, что в стране война и каждый мужчина должны защищать свой дом. Однако они не нашли поддержки у пассажиров транспорта.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также мы писали, что 19 января утро в Одессе началось с очередных скандалов с ТЦК общественного транспорта. Военные в разных районах города остановили троллейбус и маршрутку для поиска потенциальных мобилизованных, что возмутило пассажиров.

Одесса
война
скандал
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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