Рейди ТЦК в Одесі — чоловіка силою намагалися витягти з транспорту
Сьогодні зранку, 23 січня, в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
Представники ТЦК в одному зі спальних мікрорайонів Одеси зупинили маршрутку для виявлення чоловіків призовного віку. Під час огляду транспорту, один з чоловіків відмовився виходити на вулицю, після чого його почали "витягати" силою військові.
Пасажири заступилися за хлопця, та почали відштовхувати ТЦКшників, а сам потенційний мобілізований попросив викликати поліцію. На цьому відео закінчилося, чим саме закінчився інцидент невідомо.
Скандали з ТЦК в Одесі
Нагадаємо, вчора ранок робочого тижня в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові продовжують затримувати маршрутки та тролейбуси у пошуку потенційних мобілізованих, чому обурюються містяни та стають на захист чоловіків.
Також ми писали, що 19 січня ранок в Одесі розпочався з чергових скандалів з ТЦК у громадського транспорту. Військові у різних районах міста зупинили тролейбус та маршрутку для пошуку потенційних мобілізованих, що обурило пасажирів.
Додамо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.
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