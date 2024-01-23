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Рейди ТЦК в Одесі — чоловіка силою намагалися витягти з транспорту

23 січня 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рейди ТЦК в Одесі — чоловіка силою намагалися витягти з транспорту
Момент затримання чоловіка. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 23 січня, в Одесі відбулися чергові рейди ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові силою намагалися "витягти" з маршрутки чоловіка призовного віку.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Деталі інциденту

Представники ТЦК в одному зі спальних мікрорайонів Одеси зупинили маршрутку для виявлення чоловіків призовного віку. Під час огляду транспорту, один з чоловіків відмовився виходити на вулицю, після чого його почали "витягати" силою військові. 

Пасажири заступилися за хлопця, та почали відштовхувати ТЦКшників, а сам потенційний мобілізований попросив викликати поліцію. На цьому відео закінчилося, чим саме закінчився інцидент невідомо. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, вчора ранок робочого тижня в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові продовжують затримувати маршрутки та тролейбуси у пошуку потенційних мобілізованих, чому обурюються містяни та стають на захист чоловіків.

Також ми писали, що 19 січня ранок в Одесі розпочався з чергових скандалів з ТЦК у громадського транспорту. Військові у різних районах міста зупинили тролейбус та маршрутку для пошуку потенційних мобілізованих, що обурило пасажирів.

Додамо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Одеса
війна
скандал
транспорт
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП
інцидент

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