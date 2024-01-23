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Рейды ТЦК в Одессе — мужчину силой пытались вытащить из транспорта

23 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рейды ТЦК в Одессе — мужчину силой пытались вытащить из транспорта
Момент задержания мужчины. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром, 23 января, в Одессе прошли очередные рейды ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные силой пытались "вытащить" из маршрутки мужчину призывного возраста.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Представители ТЦК в одном из спальных микрорайонов Одессы остановили маршрутку для обнаружения мужчин призывного возраста. Во время осмотра транспорта один из мужчин отказался выходить на улицу, после чего его начали "вытаскивать" силой военные.

Пассажиры вступились за парня и начали отталкивать ТЦКшников, а сам потенциальный мобилизованный попросил вызвать полицию. На этом видео закончилось, чем именно истек инцидент неизвестно.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, вчера утро рабочей недели в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные продолжают задерживать маршрутки и троллейбусы в поиске потенциальных мобилизованных, чем возмущаются горожане и становятся на защиту мужчин.

Также мы писали, что 19 января утро в Одессе началось с очередных скандалов с ТЦК общественного транспорта. Военные в разных районах города остановили троллейбус и маршрутку для поиска потенциальных мобилизованных, что возмутило пассажиров.

Добавим, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Одесса
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