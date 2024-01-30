Ви чекаєте приходу росіян — в одеській маршрутці спалахнув черговий конфлікт з ТЦК

Сутичка з ТЦК у маршрутці. Фото: скриншот

Ранок вівторка в Одесі розпочався з чергових рейдів ТЦК у громадському транспорті. Військові зупинили одну з маршруток для перевірки чоловіків призовного віку, однак пасажирки цьому обурилися та попросили їх вийти на вулицю.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

В одному з районів міста представники ТЦК зайшли у маршрутку для перевірки документів у чоловіків. Однак деяким пасажиркам це не сподобалося, адже вони могли спізнитися на роботу. Крім того, у громадському транспорті перебували діти.

"Тримають цілу маршрутку незрозуміло для чого. Ми не дамо вам вивести чоловіків, жінок тут більше. Виходьте, діти у маршрутці", — сказала одна з пасажирок.

Також жінка зробила зауваження військовому щодо мови, адже він як держслужбовець має спілкуватися на роботі українською, водночас вона сама говорила російською. Однак офіцер на це не відреагував.

Пасажири стали на бік ТЦК

Зазначимо, що частина людей все ж стала на бік військових. Одна з пасажирок втрутилася у суперечку із жінкою та наголосила, що завдяки цим військовим діти мають змогу спати спокійно.

"Ви хочете, щоб сюди прийшли ка**пи? Щоб другий Херсон тут був?" — обурилася містянка.

Наприкінці інциденту більшість представників ТЦК вийшли з маршрутки. А один поїхав далі з пасажирами. Наразі невідомо, чим саме закінчився скандал.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, кінець минулого робочого тижня в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові зупинили маршрутку, в якій виникла сутичка через те, що один з чоловіків призовного віку не хотів показувати документи для перевірки.

Також ми писали, що в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку. Про те, як він працюватиме, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.