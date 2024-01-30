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Вы ждете прихода россиян — в одесской маршрутке вспыхнул очередной конфликт с ТЦК

30 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вы ждете прихода россиян — в одесской маршрутке вспыхнул очередной конфликт с ТЦК
Схватка с ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утро вторника в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные остановили одну из маршруток для проверки мужчин призывного возраста, однако пассажирки возмутились и попросили их выйти на улицу.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

В одном из районов города представители ТЦК вошли в маршрутку для проверки документов у мужчин. Однако некоторым пассажиркам это не понравилось, они ведь могли опоздать на работу. Кроме того, в общественном транспорте были дети.

"Держат целую маршрутку непонятно для чего. Мы не дадим вам вывести мужчин, женщин здесь больше. Выходите, дети в маршрутке", — сказала одна из пассажирок.

Также женщина сделала замечание военному относительно языка, ведь он как госслужащий должен общаться на работе на украинском, в то же время она сама говорила по-русски. Однако офицер на это не отреагировал.

Пассажиры встали на сторону ТЦК

Отметим, что часть людей все же приняла сторону военных. Одна из пассажирок вмешалась в спор с женщиной и отметила, что благодаря этим военным дети могут спать спокойно.

"Вы хотите, чтобы сюда пришли ка**пы? Чтобы второй Херсон здесь был?" , — возмутилась горожанка.

В конце инцидента большинство представителей ТЦК вышли из маршрутки. А один поехал дальше с пассажирами. Пока неизвестно, чем именно закончился скандал.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, конец прошедшей рабочей недели в Одессе начался с очередного рейда ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные остановили маршрутку, в которой возникла стычка из-за того, что один из мужчин призывного возраста не хотел показывать документы для проверки.

Также мы писали, что в Украине после начала полномасштабной войны заработал электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". В настоящее время правительство приняло законопроект об электронном кабинете для всех мужчин призывного возраста. О том, как он будет работать, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

Одесса
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ТЦК и СП

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