Вы ждете прихода россиян — в одесской маршрутке вспыхнул очередной конфликт с ТЦК

Схватка с ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот

Утро вторника в Одессе началось с очередных рейдов ТЦК в общественном транспорте. Военные остановили одну из маршруток для проверки мужчин призывного возраста, однако пассажирки возмутились и попросили их выйти на улицу.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

В одном из районов города представители ТЦК вошли в маршрутку для проверки документов у мужчин. Однако некоторым пассажиркам это не понравилось, они ведь могли опоздать на работу. Кроме того, в общественном транспорте были дети.

"Держат целую маршрутку непонятно для чего. Мы не дадим вам вывести мужчин, женщин здесь больше. Выходите, дети в маршрутке", — сказала одна из пассажирок.

Также женщина сделала замечание военному относительно языка, ведь он как госслужащий должен общаться на работе на украинском, в то же время она сама говорила по-русски. Однако офицер на это не отреагировал.

Пассажиры встали на сторону ТЦК

Отметим, что часть людей все же приняла сторону военных. Одна из пассажирок вмешалась в спор с женщиной и отметила, что благодаря этим военным дети могут спать спокойно.

"Вы хотите, чтобы сюда пришли ка**пы? Чтобы второй Херсон здесь был?" , — возмутилась горожанка.

В конце инцидента большинство представителей ТЦК вышли из маршрутки. А один поехал дальше с пассажирами. Пока неизвестно, чем именно закончился скандал.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, конец прошедшей рабочей недели в Одессе начался с очередного рейда ТЦК в общественном транспорте. На этот раз военные остановили маршрутку, в которой возникла стычка из-за того, что один из мужчин призывного возраста не хотел показывать документы для проверки.

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