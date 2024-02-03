Не "маршрутками" єдиними — в Одесі ТЦК роздає повістки в електричках

ТЦК в електричці. Фото: скриншот

Вихідний день в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електропоїзді.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Рейд ТЦК в електричці

На одній із зупинок громадського транспорту робітники ТЦК зайшли в електропоїзд та почали роздавати чоловікам повістки. На опублікованому відео видно, як люди у військовий формі підійшли до одного з пасажирів та щось йому пояснюють. Автор контенту стверджує, що це були саме співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"ТЦК уже не тільки в маршрутках, але й в електричках ходять. Благо, я уже служу, і попрощалися швидко", — написав автор відео.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в останній день січня ранок в Одесі розпочався традиційно зі скандалів з представниками ТЦК у громадському транспорті. Один з чоловіків призовного віку відмовився виходити з маршрутки для перевірки документів, після чого виникла сутичка.

Також ми повідомляли, що військові зупинили одну з маршруток для перевірки чоловіків призовного віку, однак пасажирки цьому обурилися та попросили їх вийти на вулицю.

Додамо, в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку.