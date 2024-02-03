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Не "маршрутками" єдиними — в Одесі ТЦК роздає повістки в електричках

3 лютого 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Не "маршрутками" єдиними — в Одесі ТЦК роздає повістки в електричках
ТЦК в електричці. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вихідний день в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електропоїзді.  

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Рейд ТЦК в електричці

На одній із зупинок громадського транспорту робітники ТЦК зайшли в електропоїзд та почали роздавати чоловікам повістки. На опублікованому відео видно, як люди у військовий формі підійшли до одного з пасажирів та щось йому пояснюють. Автор контенту стверджує, що це були саме співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.  

"ТЦК уже не тільки в маршрутках, але й в електричках ходять. Благо, я уже служу, і попрощалися швидко", — написав автор відео.  

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в останній день січня ранок в Одесі розпочався традиційно зі скандалів з представниками ТЦК у громадському транспорті. Один з чоловіків призовного віку відмовився виходити з маршрутки для перевірки документів, після чого виникла сутичка.

Також ми повідомляли, що військові зупинили одну з маршруток для перевірки чоловіків призовного віку, однак пасажирки цьому обурилися та попросили їх вийти на вулицю. 

Додамо, в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку.

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мобілізація
ТЦК та СП

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