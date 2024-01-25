Система "Оберіг" — одеський юрист розповів про е-облік військовозобовʼязаних

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

В Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку.

Про те, як він працюватиме ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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За його словами, це єдина всеукраїнська база, в якій зберігатимуться персональні дані військовозобов'язаних, тобто цивільних людей, які можуть бути мобілізовані. Крім того, цей механізм має полегшити роботу прикордонникам при перевірці чоловіків.

"Ось, наприклад вас зупинять в Мукачево, відкриють базу і зразу побачать, що ви з Одеси. Там буде вся інформація про вас: скільки дітей, де прописані чи одружені, та чи стоїте ви на обліку", — каже Олексій Шалару.

Однак адвокат все ж вважає, що цю систему не можна вважати повністю досконалою та заповненою, адже про частину чоловіків призовного віку у ТЦК навіть не знають. А це можуть бути тисячі громадян.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець розповів, що не мають права робити працівники ТЦК та СП. Також Новини.LIVE зібрали найгучніші скандали, які пов'язані з ТЦК та СП.

Додамо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.