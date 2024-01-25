Система "Оберіг" — одеський юрист розповів про е-облік військовозобовʼязаних
В Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку.
Про те, як він працюватиме ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.
За його словами, це єдина всеукраїнська база, в якій зберігатимуться персональні дані військовозобов'язаних, тобто цивільних людей, які можуть бути мобілізовані. Крім того, цей механізм має полегшити роботу прикордонникам при перевірці чоловіків.
"Ось, наприклад вас зупинять в Мукачево, відкриють базу і зразу побачать, що ви з Одеси. Там буде вся інформація про вас: скільки дітей, де прописані чи одружені, та чи стоїте ви на обліку", — каже Олексій Шалару.
Однак адвокат все ж вважає, що цю систему не можна вважати повністю досконалою та заповненою, адже про частину чоловіків призовного віку у ТЦК навіть не знають. А це можуть бути тисячі громадян.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець розповів, що не мають права робити працівники ТЦК та СП. Також Новини.LIVE зібрали найгучніші скандали, які пов'язані з ТЦК та СП.
Додамо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.
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