Система "Оберег" — одесский юрист рассказал об е-учете военнообязанных

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

В Украине после начала полномасштабной войны заработал электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". В настоящее время правительство приняло законопроект об электронном кабинете для всех мужчин призывного возраста.

О том, как он будет работать эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

По его словам, это единственная всеукраинская база, в которой будут храниться персональные данные военнообязанных, то есть гражданских людей, которые могут быть мобилизованы. Кроме того, этот механизм должен облегчить работу пограничникам при проверке мужчин.

"Вот, например, вас остановят в Мукачево, откроют базу и сразу увидят, что вы из Одессы. Там будет вся информация о вас: сколько детей, где прописаны или женаты, и стоите ли вы на учете", — говорит Алексей Шалару.

Однако адвокат все же считает, что эту систему нельзя считать полностью совершенной и заполненной, ведь часть мужчин призывного возраста в ТЦК даже не знают. А это могут быть тысячи граждан.

Напомним, что недавно Дмитрий Лубинец рассказал, что не имеют права делать работники ТЦК и СП. Также Новости.LIVE собрали самые громкие скандалы, связанные с ТЦК и СП.

Добавим, скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины. О том, как сейчас нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.