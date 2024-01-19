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Закон про мобілізацію не має порушувати Конституцію України — одеський юрист

19 січня 2024 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Закон про мобілізацію не має порушувати Конституцію України — одеський юрист
Чоловіку виписують повістку. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень знаходиться на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України.

Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

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За його словами, наразі більшість правників зазначають, що дії ТЦК є незаконними. Саме через це чоловіки мають бути юридично підготовленими. 

"Наразі той головний законопроєкт, який суперечив законам Конституції, його відізвали. А ті, що зараз є альтернативними, вони не будуть прийняті через кулуарні обговорення", — сказав юрист. 

Яким буде закон про мобілізацію

Крім того, кількість альтернативних законопроєктів не вплине на швидкість їхнього прийняття. Наразі має бути лише один розгорнутий варіант, який подасть керівна партія найближчими днями. 

Нагадаємо, в Одесі триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Місцеві мешканці обурюються таким діям, однак військові зазначають, що діють у межах чинного законодавства.

Також ми писали, що на цих вихідних планується засідання комітету Нацбезпеки щодо закону про мобілізацію. Під час нього повинні розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту. Вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати сам законопроєкт. 

Одеса
закон
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП
адвокат
юрист

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