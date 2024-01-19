Закон о мобилизации не должен нарушать Конституцию Украины — одесский юрист

Мужчине выписывают повестку. Фото: Синица Александр / УНИАН

Скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю находится на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины.

О том, как сейчас нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, сейчас большинство юристов отмечают, что действия ТЦК незаконны. Именно поэтому мужчины должны быть юридически подготовленными.

"Пока тот главный законопроект, который противоречил законам Конституции, отозвали. А те, что сейчас альтернативны, они не будут приняты из-за кулуарных обсуждений", — сказал юрист.

Каким будет закон о мобилизации

Кроме того, количество альтернативных законопроектов не отразится на скорости их принятия. Теперь должен быть только один развернутый вариант, который представит руководящая партия в ближайшие дни.

Напомним, в Одессе идет усиленная мобилизация в общественном транспорте. Местные жители возмущаются такими действиями, однако военные отмечают, что поступают в рамках действующего законодательства.

Также мы писали, что в эти выходные планируется заседание комитета Нацбезопасности по закону о мобилизации. Во время него должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту. Уже 6 февраля в Верховной Раде будет рассматриваться сам законопроект.