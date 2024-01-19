Закон о мобилизации не должен нарушать Конституцию Украины — одесский юрист
Скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю находится на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины.
О том, как сейчас нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.
По его словам, сейчас большинство юристов отмечают, что действия ТЦК незаконны. Именно поэтому мужчины должны быть юридически подготовленными.
"Пока тот главный законопроект, который противоречил законам Конституции, отозвали. А те, что сейчас альтернативны, они не будут приняты из-за кулуарных обсуждений", — сказал юрист.
Каким будет закон о мобилизации
Кроме того, количество альтернативных законопроектов не отразится на скорости их принятия. Теперь должен быть только один развернутый вариант, который представит руководящая партия в ближайшие дни.
Напомним, в Одессе идет усиленная мобилизация в общественном транспорте. Местные жители возмущаются такими действиями, однако военные отмечают, что поступают в рамках действующего законодательства.
Также мы писали, что в эти выходные планируется заседание комитета Нацбезопасности по закону о мобилизации. Во время него должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту. Уже 6 февраля в Верховной Раде будет рассматриваться сам законопроект.
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